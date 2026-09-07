Visite de la synagogue, Synagogue, Sedan

Informations pratiques

Visite de la synagogue 19 et 20 septembre Synagogue Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Franchissez les portes de la seule synagogue des Ardennes et découvrez cet édifice construit en 1878 sur les plans de l’architecte Alfred Mazuel.

Synagogue Avenue de Verdun, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 26 85 70 http://www.sedan.fr La synagogue de Sedan a été construite en 1878, lorsque la communauté juive de la ville s’est accrue avec l’arrivée de réfugiés d’Alsace-Moselle, province devenue allemande après la guerre franco-allemande de 1870.

À l’extérieur, un édicule de faîtage représente les tables de la Loi. Les rosaces du chevet et du portail forment une étoile de David. D’architecture sobre à l’intérieur, avec une nef et deux bas-côtés surmontés de tribunes, elle est peu ornementée. Le tabernacle, qui contient les tables de la Loi, occupe une grande partie d’un mur et est recouvert d’un rideau de velours brodé.

À l’intérieur, quelques éléments décoratifs : chapiteaux corinthiens, décorations quadrilobées des tribunes et fenêtres trilobées.

Franchissez les portes de la seule synagogue des Ardennes et découvrez cet édifice construit en 1878 sur les plans de l’architecte Alfred Mazuel.

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan