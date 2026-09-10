Visite de la Tour de l’Horloge, mairie Chatillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Visite de la Tour de l’Horloge 19 et 20 septembre mairie Chatillon-en-Diois Drôme

3 visites successives, à 9h, 10h et 11h, par groupe de 10 personnes maximum. .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite de la tour de l’horloge par l’escalier permettant d’accéder à la charpente de la tour de l’Horloge

mairie Chatillon-en-Diois place du Reviron 26140 Chatillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la tour de l’horloge par l’escalier permettant d’accéder à la charpente de la tour de l’Horloge