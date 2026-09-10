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AGENDA · Châtillon-en-Diois

Visite de la Tour de l’Horloge, mairie Chatillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

samedi 19 septembre 2026 · mairie Chatillon-en-Diois · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
mairie Chatillon-en-Diois
Adresse
place du Reviron 26140 Chatillon-en-Diois
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Tarif
3 visites successives, à 9h, 10h et 11h, par groupe de 10 personnes maximum. .

Visite de la Tour de l’Horloge 19 et 20 septembre mairie Chatillon-en-Diois Drôme

3 visites successives, à 9h, 10h et 11h, par groupe de 10 personnes maximum. .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite de la tour de l’horloge par l’escalier permettant d’accéder à la charpente de la tour de l’Horloge

mairie Chatillon-en-Diois place du Reviron 26140 Chatillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la tour de l’horloge par l’escalier permettant d’accéder à la charpente de la tour de l’Horloge

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