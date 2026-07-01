Visite de la vinaigrerie de Carvin, Vinaigrerie de Carvin, Carvin
samedi 19 septembre 2026 · Vinaigrerie de Carvin · Carvin
Informations pratiques
Visite de la vinaigrerie de Carvin Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Vinaigrerie de Carvin Pas-de-Calais
Sur inscription uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
EXCLUSIVITE !
En quelques chiffres, la vinaigrerie de Carvin c’est un site de 15 000 m2 en plein coeur de ville, 20 000 hectolitres de capacité en stockage, 17 000 bouteilles par heure …
L’usine de Carvin alimente les enseignes de la grande distribution au Nord de Paris, une partie de l’Est de la France et de la Bretagne.
Participez aux visites effectuées par les employé.e.s de l’usine. Vous saurez tout de la fermentation à la filtration, du stockage à la mise en bouteille en passant par les chaines de conditionnement et d’emballages jusqu’au quai de chargement dans les poids lourds.
Ne ratez pas cette nouvelle occasion de visiter la vinaigrerie de Carvin !
Vinaigrerie de Carvin 8 Rue Pasteur, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 76 00 »}]
La vinaigrerie de Carvin, une usine en cœur de ville depuis près de 200 ans. 20 millions de bouteilles sont produites ici tous les ans. Visite exclusive ! Journées Européennes du Patrimoine CESEC
Mairie de Carvin
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