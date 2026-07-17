Visite de l’abbatiale de la Trinité : du roman au gothique, Abbatiale de La Trinité, Vendôme

Informations pratiques

Visite de l’abbatiale de la Trinité : du roman au gothique 19 et 20 septembre Abbatiale de La Trinité Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de l’abbatiale de la Trinité en compagnie d’un guide conférencier.

RV : parvis de la Trinité

Durée : 1h

Abbatiale de La Trinité 3 Rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme, France Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.vendome.eu/dynamique/patrimoine/labbaye-de-la-trinite L’abbaye a été fondée en 1034 par Geoffroy Martel, comte de Vendôme. Elle comprenait les bâtiments conventuels avec de nombreuses dépendances et des constructions affectées aux usages profanes et aux besoins matériels de la communauté. Au sud de l’église abbatiale se trouvaient cloîtres, réfectoires, chapitre, bibliothèque, archives, logements…

De nos jours, les bâtiments entourant l’ancien cloître abrite le musée, le CIAP, l’école de musique.

Venez découvrir l’histoire de l’abbatiale de la Trinité en compagnie d’un guide conférencier.

©ville de Vendôme