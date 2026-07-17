Visite de l’abbatiale, Église abbatiale bénédictine Saint-Pierre, Preuilly-sur-Claise

Informations pratiques

Visite de l’abbatiale 19 et 20 septembre Église abbatiale bénédictine Saint-Pierre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’Abbatiale du XIᵉ XIIᵉ siècle

Église abbatiale bénédictine Saint-Pierre 11 Pl. de l’Abbaye, 37290 Preuilly-sur-Claise, France Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église de style romano-byzantin, fondée par Effroy, seigneur de la Roche Posay et de Preuilly, achevée en 1009. Elle fut bâtie pour servir à une abbaye bénédictine. De plan en croix latine, elle présente des déambulatoires autour de l’abside et des chapelles à l’extrémité de chaque croisillon du transept. A la naissance de chacun des croisillons avait été bâtie primitivement une tour avec clocher. Le déambulatoire donne accès à trois chapelles absidales. Dans la nef, chaque pilier, carré dans la masse, est cantonné de quatre colonnettes arrondies. Les chapiteaux s’ornent de feuillages, de bandelettes, de figures fantastiques et de représentations humaines. Au XVe siècle, les murs ont été consolidés par des contreforts. Une crypte est située sous le sanctuaire.

Visite de l’Abbatiale du XIᵉ XIIᵉ siècle

©Deberne Yolande