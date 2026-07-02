Visite de l’Académie Fratellini, Académie Fratellini, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite de l’Académie Fratellini Samedi 19 septembre, 10h30, 12h00, 14h30, 16h30 Académie Fratellini Seine-Saint-Denis

Limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Grand Chapiteau, Petit Chapiteau, Studio Zéro, Halle, studios… Découvrez les fabuleux espaces de l’Académie Fratellini, même ceux où le public ne peut aller habituellement !

Vous serez accueilli·e par les membres du pôle Publics et/ou communication pour une visite d’une heure.

Académie Fratellini 1 rue des cheminots 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93574 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149460000 https://www.academie-fratellini.com/ [{« type »: « email », « value »: « billetterie@academie-fratellini.com »}] L’Académie Fratellini est un centre d’arts du cirque contemporain unique au monde. Il s’articule autour de son école supérieure des arts du cirque, son école de loisirs pour enfants et adultes et son pôle de création et de diffusion de spectacles. RER D : à 10 minutes de Châtelet – Les Halles, à 5 minutes de Gare du Nord, arrêt « Stade de France – Saint-Denis ». L’Académie Fratellini se trouve à 100 mètres à droite de l’esplanade.

RER B : à 10 minutes de Châtelet – Les Halles, à 5 minutes de Gare du Nord, arrêt « La Plaine – Stade de France ». L’Académie Fratellini se trouve à 10 minutes à pied de l’arrêt.

Métro ligne 14 arrêt « Saint-Denis – Pleyel » puis traverser la passerelle.

Métro ligne 13 arrêt « Mairie de Saint-Ouen » puis bus 173 arrêt « Landy-Cheminots ».

Bus 139 et 173 arrêt « Landy-Cheminots », bus 153 arrêt « Wilson de Pressensé ».

Visite commentée

©Camille Gharbi