Visite de l’accrochage temporaire « L’extraordinaire horloge » d’Amédée Bernardi, Musée du temps, Besançon

Informations pratiques

Visite de l’accrochage temporaire « L’extraordinaire horloge » d’Amédée Bernardi 19 et 20 septembre Musée du temps Doubs

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’univers fascinant de l’horloge astronomique à automates, chef-d’œuvre monumental conçu entre 1929 et 1949 par l’horloger autodidacte Amédée Bernardi. Avec ses 75 personnages et ses multiples complications, cette œuvre singulière révèle une approche sensible et visionnaire de l’art horloger

Musée du temps 96 Grande Rue, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878150 https://www.mdt.besancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] Au cœur de Besançon, représenté sur les deux grandes vues cavalières de la Cité, le Palais Granvelle abrite le musée du Temps. Construit entre 1533 et 1542, l’édifice est connu comme l’un des plus beaux de la Renaissance française. Il s’agit à l’origine d’un bâtiment privé, d’une demeure d’apparat construite pour Nicolas Perrenot de Granvelle, garde des Sceaux de Charles Quint. Tour à tour demeure privée, résidence du gouverneur de la Ville, ou même utilisé comme immeuble locatif, le Palais Granvelle est un des premiers édifices français à être classé monument historique, dès 1842. Lignes de bus, parking à proximité.

Découvrez l’univers fascinant de l’horloge astronomique à automates, chef-d’œuvre monumental conçu entre 1929 et 1949 par l’horloger autodidacte Amédée Bernardi. Avec ses 75 personnages et ses cette…

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