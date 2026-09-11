Visite de l’ancienne papeterie de Courcelles, Ancienne papeterie de Courcelles, Lignières
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne papeterie de Courcelles · Lignières
Informations pratiques
Visite de l’ancienne papeterie de Courcelles Samedi 19 septembre, 14h00 Ancienne papeterie de Courcelles Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’ancien site industriel sera accessible avec une visite commentée par les actuels propriétaires qui présenteront les vestiges de la papeterie. Une exposition d’anciennes photographies ponctuera le cheminement des visiteurs afin de leur présenter l’aspect originel des bâtiments. Le thème sera de lever les yeux sur l’emblématique cheminée.
Ancienne papeterie de Courcelles 36 route du Loir, 41160 Lignières Lignières 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 61 11 43 39 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577824682623 Première ouverture au public de l’ancienne papeterie de Courcelles fermée en 1957. Explication sur les anciens équipements hydrauliques. Présentation des photos anciennes des bâtiments. Parking à proximité
L’ancien site industriel sera accessible avec une visite commentée par les actuels propriétaires qui présenteront les vestiges de la papeterie.
©carte postale ancienne
À voir aussi à Lignières (Loir-et-Cher)
- Atelier écriture à la plume animale Lignières 11 septembre 2026
- Présentation de saison avec Goliath Lignières 11 septembre 2026
- Forum des associations Lignières 12 septembre 2026
- Causerie Promenade dans l’oeuvre de George Sand Lignières 18 septembre 2026
- Projection-documentaire Haut les filles Lignières 18 septembre 2026