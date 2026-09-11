Visite de l’ancienne papeterie de Courcelles, Ancienne papeterie de Courcelles, Lignières

Informations pratiques

Visite de l’ancienne papeterie de Courcelles Samedi 19 septembre, 14h00 Ancienne papeterie de Courcelles Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’ancien site industriel sera accessible avec une visite commentée par les actuels propriétaires qui présenteront les vestiges de la papeterie. Une exposition d’anciennes photographies ponctuera le cheminement des visiteurs afin de leur présenter l’aspect originel des bâtiments. Le thème sera de lever les yeux sur l’emblématique cheminée.

Ancienne papeterie de Courcelles 36 route du Loir, 41160 Lignières Lignières 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 61 11 43 39 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577824682623 Première ouverture au public de l’ancienne papeterie de Courcelles fermée en 1957. Explication sur les anciens équipements hydrauliques. Présentation des photos anciennes des bâtiments. Parking à proximité

L’ancien site industriel sera accessible avec une visite commentée par les actuels propriétaires qui présenteront les vestiges de la papeterie.

©carte postale ancienne