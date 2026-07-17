Visite de l’Assemblée nationale, Assemblée nationale, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Assemblée nationale 19 et 20 septembre Assemblée nationale Paris

Les inscriptions ouvriront ultérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Assemblée nationale vous ouvre grand ses portes samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Vous pourrez visiter le palais Bourbon, notamment l’hémicycle et la bibliothèque, récemment restaurée, aux majestueux plafonds peints par Delacroix, et entrer dans les salons de l’hôtel de Lassay, siège de la Présidence de l’Assemblée nationale.

Assemblée nationale 33 quai d’Orsay, Paris 7e Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.assemblee-nationale.fr/ »}]

Visite libre

© Assemblée nationale / Seth