Visite de l’Assemblée nationale, Assemblée nationale, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Assemblée nationale · Paris
Informations pratiques
Visite de l’Assemblée nationale 19 et 20 septembre Assemblée nationale Paris
Les inscriptions ouvriront ultérieurement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Assemblée nationale vous ouvre grand ses portes samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.
Vous pourrez visiter le palais Bourbon, notamment l’hémicycle et la bibliothèque, récemment restaurée, aux majestueux plafonds peints par Delacroix, et entrer dans les salons de l’hôtel de Lassay, siège de la Présidence de l’Assemblée nationale.
Assemblée nationale 33 quai d’Orsay, Paris 7e Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.assemblee-nationale.fr/ »}]
Visite libre
© Assemblée nationale / Seth
À voir aussi à Paris (Paris)
- Fraternel·le 17 juillet 2026
- Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 17 juillet 2026
- Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 17 juillet 2026
- Allais, en scène ! Place Alphonse Allais Paris 17 juillet 2026
- Guinguette Tropicalia – Sunset & Open air tropical vibes ! Les Lionnes Paris 17 juillet 2026