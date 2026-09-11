Visite de l’atelier de restauration d’objets en métal, centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel, Compiègne
samedi 19 septembre 2026 · centre d'études et d'exposition Antoine Vivenel · Compiègne
Informations pratiques
Visite de l’atelier de restauration d’objets en métal Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel Oise
limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:50:00+02:00
Visites de l’atelier de restauration d’objets en métal (Association Autour du Patrimoine)
Présentation du travail de restauration d’objet en métal.
Uniquement samedi 19 septembre :
Visite de l’atelier de restauration à 15h et à 16h
Lieu : centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel, 17 rue James de Rothschild, entrée côté parc Songeons
centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel 17 rue James de Rothschild Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-samedi-19-et-dimanche-20-septembre-2026/ Le centre d’études et d’exposition Antoine Vivenel est un bâtiment mutualisé situé à quelques pas du musée Antoine Vivenel, au sein du parc Songeons et proche des bords de l’Oise. Il abrite un espace d’expositions temporaires patrimoniales ainsi que les laboratoires du Centre de recherche archéologique de la vallée de l’Oise –CRAVO (archéozoologie et carpologie) et les ateliers des restaurateurs de l’association « Autour du Patrimoine » (restauration d’objets en métal, céramique et verre). Ouvert au public uniquement lors d’évènement ou d’exposition temporaire.
Visites de l’atelier de restauration d’objets en métal (Association Autour du Patrimoine)
©les musées de Compiègne
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