Visite de l’Ecclesia, Cité patrimoine, Ecclesia, cité patrimoine, Luxeuil-les-Bains

Visite de l’Ecclesia, Cité patrimoine Samedi 23 mai, 18h00 Ecclesia, cité patrimoine Haute-Saône

Entrée : 4€ (dont 3€ reversés à la Fondation du patrimoine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Entrez dans l’&cclesia et explorez un site archéologique exceptionnel à travers ses 2000 ans d’histoire ! En 2026, découvrez l’exposition « Il y a 20 ans débutaient les fouilles de la place de la République » et revivez cette aventure scientifique et humaine au cœur de Luxeuil-les-Bains.

Ecclesia, cité patrimoine 30 rue Victor Genoux – 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 84 40 06 41 https://www.ecclesia-luxeuil.fr/ https://www.facebook.com/otluxeuil/;https://www.instagram.com/luxeuil_vosges_du_sud/ Ecclesia, 2000 ans d’histoire à Luxeuil-les-Bains

À Luxeuil-les-Bains, les curieux n’ont qu’à lever les yeux pour admirer tout le savoir-faire architectural des années passées. 17 sites classés monuments historiques, témoins de ce riche héritage, se dressent fièrement le long du sentier du patrimoine. Une concentration exceptionnelle pour cette petite ville.

Autrefois enfouis sous nos pieds, des fouilles ont par ailleurs révélé des vestiges archéologiques. Ils sont à présent précieusement conservés et mis en scène dans un bâtiment contemporain, prouesse architecturale de l’architecte local Michel Malcotti.

Et c’est bien tout ça l’Ecclesia : un bâtiment ouvrant sur les vestiges archéologiques de la place Saint-Martin et qui se veut également l’étendard de l’ensemble du patrimoine de cette station thermale. Riche de plus de 2 000 ans d’histoire, Luxeuil-les-Bains, dotée d’une architecture si singulière, est l’une des plus belles villes de la région. Alors bon voyage à vous ! Par le train : Gares de Luxeuil-les-Bains (TER) et de Remiremont (TGV) / Gare d’Aillevillers (TER) – Bus Réseau Viamobigo : renseignements au 03 80 11 29 29. Ou par taxi, Tél.: 03 84 93 73 00 – Par la route Autoroute A31 via Nancy / Autoroute A36 via Besançon – Se déplacer à Luxeuil-les-Bains : « Luxeuil le bus » est un service dispensé par les Autocars Tard, il vous permet de vous déplacer dans Luxeuil et ses environs de 7h20 à 18h45. Pour toute information supplémentaire, appellez le 03 84 40 15 15. Possibilité de dépose-minute devant l’Office de Tourisme.

Entrez dans l’&cclesia et explorez un site archéologique exceptionnel à travers ses 2000 ans d’histoire ! En 2026, découvrez l’exposition « Il y a 20 ans débutaient les fouilles de la place de la »…

© Étienne KOPP