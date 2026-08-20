Visite de l’Echo des Champs, L’Echo des Champs, Tanlay

Informations pratiques

Visite de l’Echo des Champs Samedi 19 septembre, 15h00 L’Echo des Champs Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Autrefois l’une des plus anciennes et importantes fermes du village. Pendant des générations, on y a cultivé la terre, rythmé les saisons et façonné un paysage autant qu’une mémoire. Aujourd’hui, cet esprit de culture ne s’est pas éteint : il s’est transformé. Dans son ancienne cour principale, devenue un parc, a pris racine un lieu culturel inédit porté par l’association L’Écho des Champs. Ici, on y cultive toutes les formes d’art et l’on y fait éclore tous les talents. Le jeune prometteur écrivain DAlh, alias Hugo, viendra pour la première fois rencontrer le public (samedi 19 septembre à 18h30). Il présentera son premier livre, lors d’une séance de dédicaces. Une exposition de photographies et de textes vous invitera à découvrir l’histoire du lieu. Au 3 Grande Rue, la terre a changé de langage, mais l’essentiel demeure : on y sème toujours pour transmettre. Exposition de photos et d’objets.

L’Echo des Champs 3 grande rue Saint-Vinnemer Tanlay 89430 Saint-Vinnemer Yonne Bourgogne-Franche-Comté Autrefois l’une des plus anciennes et importantes fermes du village. Pendant des générations, on y a cultivé la terre, rythmé les saisons et façonné un paysage autant qu’une mémoire. Aujourd’hui, cet esprit de culture ne s’est pas éteint : il s’est transformé. Dans son ancienne cour principale, devenue un parc, a pris racine un lieu culturel inédit porté par l’association L’Écho des Champs. Ici, on y cultive toutes les formes d’art et l’on y fait éclore tous les talents. Le jeune prometteur écrivain DAlh, alias Hugo, viendra pour la première fois rencontrer le public (samedi 19 septembre à 18h30). Il présentera son premier livre, lors d’une séance de dédicaces. Une exposition de photographies et de textes vous invitera à découvrir l’histoire du lieu. Au 3 Grande Rue, la terre a changé de langage, mais l’essentiel demeure : on y sème toujours pour transmettre. Exposition de photos et d’objets.

Autrefois l’une des plus anciennes et importantes fermes du village. Pendant des générations, on y a cultivé la terre, rythmé les saisons et façonné un paysage autant qu’une mémoire. Aujourd’hui, cet…

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