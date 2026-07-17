Visite de l’École alsacienne, École alsacienne, Paris

Informations pratiques

Visite de l’École alsacienne 19 et 20 septembre École alsacienne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondée en 1874 par des familles alsaciennes et lorraines réfugiées après l’annexion de 1871, l’École alsacienne porte en elle une histoire indissociable de celle de l’école de la République. Établissement privé sous contrat, associatif, laïque et pluraliste, elle a forgé au fil des décennies une tradition d’excellence intellectuelle et de liberté pédagogique dont témoignent ses bâtiments, ses archives et la mémoire vivante de ses élèves et de ses maîtres.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’École alsacienne vous invite à découvrir ses espaces, son histoire et l’architecture remarquable de son site de la rue Notre-Dame-des-Champs. Des visites guidées permettront d’explorer un lieu qui, depuis plus de cent cinquante ans, abrite une tradition pédagogique et éducative originale.

Cette édition 2026, placée sous les thèmes du « Patrimoine de la photographie » et du « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », offre l’occasion de revisiter les documents, les portraits et les témoignages photographiques qui jalonnent l’histoire de notre établissement.

École alsacienne 109 rue Notre-Dame-des-champs 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France 01 44 32 04 70 http://www.ecole-alsacienne.org L’École alsacienne est un établissement privé laïque sous contrat d’association avec l’État.

Fondée en 1874 par des familles de Strasbourg qui s’étaient réfugiées à Paris pour fuir la guerre, elle a été l’un des laboratoires d’où est issue l’école laïque et républicaine. Nombre d’expériences mises en place à l’École sont devenues le quotidien de tous les établissements de France, qu’ils soient publics ou privés. RER B Port Royal Vavin (M4), Raspail (M4,M6), Notre-Dame-des-Champs (M12)

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©école alsacienne