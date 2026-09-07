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Visite de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Lorient, Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient

samedi 19 septembre 2026 · Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Lorient · Lorient

Visite de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Lorient, Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Lorient
Adresse
1 avenue de Kergroise 56100 Lorient
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan

Visite de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Lorient Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite commentée : Entre ville et port, l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, à Lorient, est installée depuis 2000, dans les 5000 m2 des anciennes fabriques de peinture Lappartient, bâtiment construit en 1949 par l’architecte Henri Reglain.

Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient 1 avenue de Kergroise 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne https://www.eesab.fr/lorient/
Entre ville et port, l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.

©Ville de Lorient

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