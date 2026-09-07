Visite de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Lorient, Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient, Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Lorient · Lorient
Informations pratiques
Visite de l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Lorient Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite commentée : Entre ville et port, l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, à Lorient, est installée depuis 2000, dans les 5000 m2 des anciennes fabriques de peinture Lappartient, bâtiment construit en 1949 par l’architecte Henri Reglain.
Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient 1 avenue de Kergroise 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne https://www.eesab.fr/lorient/
Entre ville et port, l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.
©Ville de Lorient
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