Visite de l’École nationale supérieure d’art et design de Dijon, École nationale supérieure d’art de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite de l’École nationale supérieure d’art et design de Dijon 19 et 20 septembre École nationale supérieure d’art de Dijon Côte-d’Or

Entrée libre | En fonction de l’affluence, un temps d’attente à l’extérieur est à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le bâtiment historique de l’ENSAD Dijon, son jardin, ainsi que l’exposition ZOOM: portraits choisis de photographes à l’ENSAD.

Exposition ZOOM

Portraits choisis de photographes à l’ENSAD

À l’occasion du Bicentenaire de la naissance de la photographie, l’ENSAD Dijon présente ZOOM, une exposition consacrée aux multiples formes du portrait photographique.

Portrait individuel ou collectif, intime ou social, réel ou imaginaire, frontal ou en creux : les œuvres réunies déplacent les manières de représenter une personne, un groupe, une époque ou un territoire. Elles interrogent ce que la photographie révèle, mais aussi ce qu’elle laisse hors champ.

Les pratiques contemporaines présentées entrent en dialogue avec une sélection d’archives photographiques issues de la bibliothèque de l’école. Principalement réalisés dans les ateliers ou lors d’expositions au cours des années 1950 et 1960, ces portraits de groupe donnent à voir une mémoire encore partiellement anonyme. Le public est invité à contribuer à l’identification des visages et à la reconstitution de cette histoire collective.

L’exposition réunit des artistes invité·es entretenant toutes et tous un lien singulier avec l’ENSAD Dijon, ainsi que des étudiant·es d’hier et d’aujourd’hui. Elle est présentée jusqu’au 20 septembre 2026.

École nationale supérieure d’art de Dijon 3 Rue Michelet , 21000 Dijon , France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380302127 http://www.ensa-dijon.fr https://www.instagram.com/ensa.dijon/;https://www.facebook.com/ENSADijon/ Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Venez découvrir le bâtiment historique de l’ENSAD Dijon, son jardin, ainsi que l’exposition ZOOM: portraits choisis de photographes à l’ENSAD.

© ENSAD Dijon 2024 / photo Marielys Lorthios