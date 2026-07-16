Visite de l’Église de Beynes, Église Saint-Martin, Beynes
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Beynes
Informations pratiques
Visite de l’Église de Beynes Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Église Saint-Martin Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites guidées par l’association Beynes Histoire et Patrimoine afin de faire découvrir l’église Saint-Martin du XIIe siècle qui comporte de nombreux objets classés Monument Historique.
Église Saint-Martin Rue de la République 78980 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France La construction de l’église actuelle commence au milieu du XIIe siècle, de même que l’apparition de la paroisse, consacrée à saint Martin en 1183. Parking : Place du 8 Mai 1945
Visites guidées par l’association Beynes Histoire et Patrimoine
©Ville de Beynes
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