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AGENDA · Beauzac

Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg, Eglise de Beauzac, Beauzac

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Beauzac · Beauzac

Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg, Eglise de Beauzac, Beauzac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Beauzac
Adresse
Place de l'église, 43590 Beauzac
Ville
43590 Beauzac
Département
Haute-Loire

Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg 19 et 20 septembre Eglise de Beauzac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de l’église, de la crypte, du bourg et château (aujourd’hui école St Joseph) par l’association des Amis du Vieux Beauzac.

Eglise de Beauzac Place de l’église, 43590 Beauzac Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.gorgesdelaloire.fr/
Visite de l’église, de la crypte, du bourg et château (aujourd’hui école St Joseph) par l’association des Amis du Vieux Beauzac.

© Luc OLivier

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