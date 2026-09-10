Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg, Eglise de Beauzac, Beauzac
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Beauzac · Beauzac
Informations pratiques
Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg 19 et 20 septembre Eglise de Beauzac Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite de l’église, de la crypte, du bourg et château (aujourd’hui école St Joseph) par l’association des Amis du Vieux Beauzac.
Eglise de Beauzac Place de l’église, 43590 Beauzac Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.gorgesdelaloire.fr/
Visite de l’église, de la crypte, du bourg et château (aujourd’hui école St Joseph) par l’association des Amis du Vieux Beauzac.
© Luc OLivier
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