Visite de l’Eglise Notre-Dame-de-Victoire, Église Notre-Dame-de-la-Victoire, Lorient

Informations pratiques

Visite de l’Eglise Notre-Dame-de-Victoire 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-la-Victoire Morbihan

Le dimanche la visite est traduite en Langue des Signes Française (LSF).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Également appelée Saint-Louis en mémoire de la première paroisse et de la principale église de la ville endommagée par les bombardements, l’église Notre-Dame-de-Victoire est à découvrir.

Intimement liée à la place Alsace-Lorraine, édifiée dans un dialogue entre art et architecture, elle représente l’architecture de la Reconstruction à Lorient.

Église Notre-Dame-de-la-Victoire 1 Rue comte Henri de Turenne, 56100 Lorient, France Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297643964 http://paroissesdelorient.fr L’église Notre-Dame-de-la-Victoire (également nommée église Saint-Louis), est reconstruite de 1953 à 1955 par l’architecte Jean-Baptiste Hourlier, grand prix de Rome, à 400 m de son site d’origine. Il conçoit un édifice au volume cubique, dans lequel s’insère, au centre, le sanctuaire cylindrique, se détachant du toit plat par une coupole de 21 m de diamètre. Le chœur, les chapelles latérales et le baptistère sont rejetés dans les angles, à l’arrière des piliers supportant la coupole surbaissée. L’église est construite en béton armé et les façades sont revêtues d’un parement de granite semblable aux autres constructions de la place où elle implantée. A l’angle nord-ouest se détache la tour cruciforme du clocher de 54 m de haut en béton brut, ajourée d’abat-sons et surmontée d’une croix. Le porche creuse la façade d’un rectangle sur toute la hauteur. A l’intérieur de l’église, la texture du béton de la charpente est mise en valeur par des motifs de coffrage étudiés et un usage de la lumière naturelle. Les murs sont en effet percés, en partie haute du cube et sur le tambour de la coupole de bandeaux continus en verre blanc, également employé sur le côté est du chœur ; les parties basses reçoivent des vitraux polychromes en blocs de verre éclatés de Michel Le Guevel. Pour le décor l’architecte fait notamment appel au sculpteur René Letourneur et au peintre Nicolas-Pierre Untersteller, tous deux prix de Rome. Le premier exécute la statue de Notre-Dame qui domine le portail et le chemin de croix en granite gris poli tandis que le second réalise la fresque du chœur représentant le couronnement de la Vierge. Jean-Baptiste Hourlier choisit également les matériaux intérieurs avec soin : mobilier en teck, sol en marbre des Pyrénées posé en appareil irrégulier et bénitiers en ciment émaillé.

L’église Notre-Dame-de-Victoire est à découvrir.

©Ville de Lorient