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Visite de l’église Saint-Charles, Église Saint-Charles-Borromée, Sedan

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Charles-Borromée · Sedan

Visite de l’église Saint-Charles, Église Saint-Charles-Borromée, Sedan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Charles-Borromée
Adresse
12 Place d’Armes, 08200 Sedan, France
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes

Visite de l’église Saint-Charles 19 et 20 septembre Église Saint-Charles-Borromée Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Charles Borromée, ancien temple protestant de la ville transformé en église par l’architecte Robert de Cotte à la fin du XVIIe siècle.

Église Saint-Charles-Borromée 12 Place d’Armes, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est 0324277373 https://www.charleville-sedan-tourisme.fr/fiches/listing-monuments-et-patrimoine/eglise-saint-charles/
Découvrez l’église Saint-Charles Borromée, ancien temple protestant de la ville transformé en église par l’architecte Robert de Cotte à la fin du XVIIe siècle.

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan

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