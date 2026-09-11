Visite de l’église Saint-Jacques, Angers, Rue Saint-Jacques, 49100 Angers, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-Jacques, 49100 Angers · Angers
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Jacques, Angers Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Rue Saint-Jacques, 49100 Angers Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée de l’église Saint-Jacques
Visite commentée à la demande.
Rue Saint-Jacques, 49100 Angers Rue Saint-Jacques, 49100 Angers Angers 49000 Saint-Jacques Maine-et-Loire Pays de la Loire Reconstruite au 19e siècle, à l’emplacement d’une église romane du 12e, Saint-Jacques abrite notamment une Vierge à l’Enfant. Celle-ci est l’oeuvre du sculpteur angevin Pierre Biardeau (17e).
Visite guidée de l’église Saint-Jacques
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