Visite de l’église Saint-Jacques, Angers, Rue Saint-Jacques, 49100 Angers, Angers

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Jacques, Angers Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Rue Saint-Jacques, 49100 Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Jacques

Visite commentée à la demande.

Rue Saint-Jacques, 49100 Angers Rue Saint-Jacques, 49100 Angers Angers 49000 Saint-Jacques Maine-et-Loire Pays de la Loire Reconstruite au 19e siècle, à l’emplacement d’une église romane du 12e, Saint-Jacques abrite notamment une Vierge à l’Enfant. Celle-ci est l’oeuvre du sculpteur angevin Pierre Biardeau (17e).

Visite guidée de l’église Saint-Jacques