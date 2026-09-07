Visite de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph-des-Tarterêts, Corbeil-Essonnes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Joseph-des-Tarterêts · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Joseph 19 et 20 septembre Église Saint-Joseph-des-Tarterêts Essonne
À partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00
Visite guidée et découverte des vitraux contemporains créés par l’artiste Pierre Mabille dont la forme récurrente est la mandorle.
Avec un atelier autour du vitrail.
Église Saint-Joseph-des-Tarterêts 2 rue Pablo-Picasso 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France +33695004820 https://vitrauxsjt.monsite-orange.fr Petite église contemporaine construite en 1995, Saint-Joseph-des-Tarterêts fait l’objet d’un important projet de création artistique de vitraux par l’artiste Pierre Mabille et les ateliers Duchemin. RER D Corbeil-Essonnes – parking
Visite commentée
©mairiecorbeilessonnes
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