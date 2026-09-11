Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Champs, Église Saint-Nicolas-des-Champs, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas-des-Champs · Paris
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Champs Samedi 19 septembre, 15h30 Église Saint-Nicolas-des-Champs Paris
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’église Saint-Nicolas-des-Champs, parfois appelée l’église « aux cents
colonnes », à l’origine chapelle dépendant de l’abbaye Saint-Martin-
des-Champs, devient paroisse en 1184, puis est reconstruite en gothique
flamboyant au XVe siècle avant d’atteindre sa forme actuelle au XVIIe.
Au sein de la campagne d’agrandissement de 1576-1586, le portail sud
restauré en 2021, a été construit en 1581 dans un style fin renaissance tout à fait remarquable.
L’église abrite le seul grand retable parisien encore conservé dans son
intégrité : « L’Assomption de la Vierge », peint en 1629 par Simon Vouet à
son retour d’Italie, où il avait participé à la décoration de la basilique Saint-
Pierre de Rome.
En collaboration avec la mairie de Paris, la paroisse veut mettre en valeur
un patrimoine artistique et spirituel d’un grand intérêt. Le retable de
Vouet figure parmi les plus belles réussites de l’artiste. L’église conserve
également des œuvres de plusieurs peintres classiques du XVIIème
siècle, Georges Lallemant, Michel Corneille et Nicolas Chaperon, ainsi que
des peintures murales réalisées par les élèves de Vouet. Plusieurs artistes
éminents du XIXème siècle ont contribué à la décoration des chapelles,
Caminade, Maignan, Bonnat et d’autres. C’est un véritable pèlerinage
artistique et spirituel toujours actuel que le visiteur peut vivre dans Saint-
Nicolas-des-Champs.
Église Saint-Nicolas-des-Champs 254 Rue Saint-Martin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France +33142729254 http://www.asaintnicolas.com
L’église Saint-Nicolas-des-Champs, parfois appelée l’église « aux cents
© Hugo Masses
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