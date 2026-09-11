Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Champs, Église Saint-Nicolas-des-Champs, Paris

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Champs Samedi 19 septembre, 15h30 Église Saint-Nicolas-des-Champs Paris

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’église Saint-Nicolas-des-Champs, parfois appelée l’église « aux cents

colonnes », à l’origine chapelle dépendant de l’abbaye Saint-Martin-

des-Champs, devient paroisse en 1184, puis est reconstruite en gothique

flamboyant au XVe siècle avant d’atteindre sa forme actuelle au XVIIe.

Au sein de la campagne d’agrandissement de 1576-1586, le portail sud

restauré en 2021, a été construit en 1581 dans un style fin renaissance tout à fait remarquable.

L’église abrite le seul grand retable parisien encore conservé dans son

intégrité : « L’Assomption de la Vierge », peint en 1629 par Simon Vouet à

son retour d’Italie, où il avait participé à la décoration de la basilique Saint-

Pierre de Rome.

En collaboration avec la mairie de Paris, la paroisse veut mettre en valeur

un patrimoine artistique et spirituel d’un grand intérêt. Le retable de

Vouet figure parmi les plus belles réussites de l’artiste. L’église conserve

également des œuvres de plusieurs peintres classiques du XVIIème

siècle, Georges Lallemant, Michel Corneille et Nicolas Chaperon, ainsi que

des peintures murales réalisées par les élèves de Vouet. Plusieurs artistes

éminents du XIXème siècle ont contribué à la décoration des chapelles,

Caminade, Maignan, Bonnat et d’autres. C’est un véritable pèlerinage

artistique et spirituel toujours actuel que le visiteur peut vivre dans Saint-

Nicolas-des-Champs.

Église Saint-Nicolas-des-Champs 254 Rue Saint-Martin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France +33142729254 http://www.asaintnicolas.com

L’église Saint-Nicolas-des-Champs, parfois appelée l’église « aux cents

© Hugo Masses