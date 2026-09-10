Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Houilles

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Nicolas 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Yvelines

Réservation indispensable (jauge limitée à 12 personnes) / tout public à partir de 5 ans / accessibilité handicap – à préciser lors de la réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de l’église Saint Nicolas

Association des amis de l’Eglise Saint-Nicolas de Houilles

Samedi 19 et le dimanche 20

à 14h, 14h30, 15h30, 16h et 17h – RDV Devant l’église

À la suite de la réouverture de l’église Saint-Nicolas après restauration, les Amis de l’église vous propose une visite guidée du bâtiment et une présentation des vitraux.

Église Saint-Nicolas Place de l’église 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-visite-de-leglise-saint-nicolas-de-houilles »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 79 40 34 »}, {« type »: « email », « value »: « asn78800@orange.fr »}] Visite commentée de l’église saint Nicolas récemment restaurée RER A : Houilles Carrières, Bus 262 arrêt « les blanches », Parkings Mermoz ou Cassin, accès PMR.

Visite commentée

©ville de Houilles_archives