AGENDA · Châtillon
Visite de l’église Saint Philippe Saint Jacques, Église Saint-Philippe – Saint-Jacques, Châtillon
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Philippe - Saint-Jacques · Châtillon
Informations pratiques
Visite de l’église Saint Philippe Saint Jacques Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Philippe – Saint-Jacques Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre de l’église
Église Saint-Philippe – Saint-Jacques Place de l’Eglise, 92320 Châtillon, France Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155489050 https://paroissechatillon.fr
Visite libre
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