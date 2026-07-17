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Visite de l’église Saint Philippe Saint Jacques, Église Saint-Philippe – Saint-Jacques, Châtillon

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Philippe - Saint-Jacques · Châtillon

Visite de l’église Saint Philippe Saint Jacques, Église Saint-Philippe – Saint-Jacques, Châtillon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Philippe - Saint-Jacques
Adresse
Place de l’Eglise, 92320 Châtillon, France
Ville
92320 Châtillon
Département
Hauts-de-Seine

Visite de l’église Saint Philippe Saint Jacques Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Philippe – Saint-Jacques Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église

Église Saint-Philippe – Saint-Jacques Place de l’Eglise, 92320 Châtillon, France Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155489050 https://paroissechatillon.fr
Visite libre

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