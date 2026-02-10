Visite de l’église Saint-Pierre de Mâcon (Focus sur les papes) Sur les marches du parvis principal de l’église Saint-Pierre Mâcon

dimanche 27 septembre 2026 · Sur les marches du parvis principal de l'église Saint-Pierre · Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visite de l’église Saint-Pierre de Mâcon (Focus sur les papes)

Sur les marches du parvis principal de l’église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La paroisse Saint-Etienne de Mâcon est heureuse de vous proposer de (re)découvrir son église Saint Pierre, guidé par un paroissien, et ce, chaque mois sur un thème particulier (les apparitions, les saints, les miracles, etc.).

Pour le mois de septembre, à l’occasion de la visite du pape Léon XIV en France, la visite s’attardera sur la hiérarchie dans l’Eglise, et sur les différents papes à travers les tableaux, les statues, les vitraux, les fresques présents dans l’église.

Inscription obligatoire par mail via le formulaire contact ou directement par mail à psedm@wanadoo.fr

Merci de préciser votre nom, numéro de téléphone ainsi que le nombre de participants et le créneau choisi.

NB la visite n’est pas une visite historique ou architecturale. Si besoin des guides conférenciers professionnels organisent des visites spécifiques (se renseigner auprès de l’office du tourisme).

Elle n’est pas non plus une visite cultuelle ni catéchétique.

Elle se veut une occasion de revoir sa culture religieuse à travers l’œil d’un de ses pratiquants; pour découvrir (ou redécouvrir) un lieu de culte catholique et mieux comprendre ce qu’il s’y passe et ce en 3 regards

1- Ce que je vois (qu’est-ce que c’est, qui l’a fait, quand , etc.)

2- Je comprends (qu’est-ce que ça signifie pour les catholiques ? pourquoi c’est ici ?)

3- Je le vis (ce que les fidèles disent ou font ici).

Aucune base de foi ou de catéchèse n’est requise, au contraire.

Les enfant sont bienvenus.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au Secrétariat. .

Sur les marches du parvis principal de l’église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 00 02 psedm@wanadoo.fr

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English : Visite de l’église Saint-Pierre de Mâcon (Focus sur les papes)

L’événement Visite de l’église Saint-Pierre de Mâcon (Focus sur les papes) Mâcon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès