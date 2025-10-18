Visite de l’Église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Mâcon
Informations pratiques
Visite de l’Église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
L’église Saint-Pierre a été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc. De nombreuses peintures murales sont à découvrir (Bussière, Beuchot, Mai-Thu, Krug…), ainsi que des tableaux, une statue de la vierge en marbre de Carrare ou encore notamment le petit orgue, classé monument historique.. Découvrez l’histoire, le fonctionnement et les sonorités du petit orgue de l’église Saint-Pierre, instrument précieux appartenant au patrimoine musical mâconnais.
Église Saint-Pierre 32 rue Saint-Antoine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
L’église Saint-Pierre a été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc. De nombreuses peintures murales sont à découvrir (Bussière, Beuchot, Mai-Thu, que…
©Ville de Mâcon
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