UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mâcon

Visite de l’Église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Mâcon

Visite de l’Église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
32 rue Saint-Antoine, 71000 Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Visite de l’Église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’église Saint-Pierre a été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc. De nombreuses peintures murales sont à découvrir (Bussière, Beuchot, Mai-Thu, Krug…), ainsi que des tableaux, une statue de la vierge en marbre de Carrare ou encore notamment le petit orgue, classé monument historique.. Découvrez l’histoire, le fonctionnement et les sonorités du petit orgue de l’église Saint-Pierre, instrument précieux appartenant au patrimoine musical mâconnais.

Église Saint-Pierre 32 rue Saint-Antoine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
L’église Saint-Pierre a été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc. De nombreuses peintures murales sont à découvrir (Bussière, Beuchot, Mai-Thu, que…

©Ville de Mâcon

À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)