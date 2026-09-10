Visite de l’expo « Couleurs de guerre », Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Visite de l’expo « Couleurs de guerre » 19 et 20 septembre Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Guidés par un membre de la conservation du musée, plongez au cœur de la nouvelle exposition temporaire du musée, Couleurs de guerre. Vous y découvrirez comment les couleurs étaient utilisées et pensées durant la Première Guerre mondiale, ainsi que la symbolique qui leur était attribuée selon les différentes armées.

À travers une sélection d’uniformes, d’affiches et d’œuvres d’art issus du musée de la Grande Guerre et d’autres institutions, l’exposition révèle comment ces couleurs étaient fabriquées, choisies et appliquées. Vous comprendrez également leur rôle stratégique, notamment dans le camouflage d’avions ou de navires.

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Visite commentée de l’exposition « Couleurs de guerre »

©Musée de la Grande Guerre