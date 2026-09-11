Visite de l’exposition » 200 ans d’images animées » de la lanterne magique au cinéma numérique, Château de Monistrol, Monistrol-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Monistrol · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Visite de l’exposition » 200 ans d’images animées » de la lanterne magique au cinéma numérique Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Monistrol Haute-Loire
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Venez découvrir lanternes magiques, projecteurs anciens, affiches et films d’animation en visite guidée !
Objets du collectionneur Sylvain Tomasini.
Avec les Amis du Château et la Société d’Histoire.
Château de Monistrol 4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 66 03 14 »}]
Venez découvrir lanternes magiques, projecteurs anciens, affiches et films d’animation en visite guidée !
Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire et les Amis du Château
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