Informations pratiques

Visite de l’exposition » 200 ans d’images animées » de la lanterne magique au cinéma numérique Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Monistrol Haute-Loire

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Venez découvrir lanternes magiques, projecteurs anciens, affiches et films d’animation en visite guidée !

Objets du collectionneur Sylvain Tomasini.

Avec les Amis du Château et la Société d’Histoire.

Château de Monistrol 4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 66 03 14 »}]

Venez découvrir lanternes magiques, projecteurs anciens, affiches et films d’animation en visite guidée !

Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire et les Amis du Château