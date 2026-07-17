Visite de l’exposition de Chiara Camoni La Passeggiata (d’après), Chapelle des Andrettes, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Visite de l’exposition de Chiara Camoni La Passeggiata (d’après) 19 et 20 septembre Chapelle des Andrettes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Passeggiata (d’après) est la première exposition personnelle de Chiara Camoni dans le sud de la France. Nommée pour le Pavillon italien de la 61e Biennale de Venise avec le projet Con te con tutto, l’artiste développe une pratique où sculpture, artisanat, rituel et expérience collective se rejoignent dans une relation profonde au vivant et aux gestes partagés. Imaginée pour la Chapelle des Andrettes, l’exposition prend appui sur l’histoire du lieu, pensé à l’origine comme un espace de rassemblement, de circulation des corps et de partage d’une expérience commune. Cette dimension collective traverse profondément le travail de Chiara Camoni, qui conçoit souvent ses oeuvres à partir de gestes réalisés à plusieurs, de savoir-faire transmis, de marches, de cueillettes ou de protocoles impliquant d’autres présences.

Commissaires : Juliette Rizzi & Céline Ghisleri

Chapelle des Andrettes 41 rue Cardinale, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13627 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://voyonsvoir.art/project/chiara-camoni/ https://www.instagram.com/vvoir/ En 1666, des religieuses ursulines de Brignoles s’installèrent à Aix et fondèrent le Couvent des Andrettes grâce au soutien du conseiller Jacques d’André. L’église, construite vers 1695, se distingue par sa nef unique et son architecture inspirée de la Renaissance italienne, notamment de l’église Saint-André de Mantoue. Sa façade, traitée comme celle d’un édifice civil, ne comporte aucun décor religieux, ce qui en fait un bâtiment original. Pendant la Révolution, le couvent fut transformé en dépôt d’œuvres d’art, puis accueillit une école de dessin et le musée municipal. Depuis 1884, il abrite le Lycée Mignet, dont la chapelle des Andrettes est devenue la chapelle de l’établissement.

_La Passeggiata (d’après)_ est la première exposition personnelle de Chiara Camoni dans le sud de la France. Nommée pour le Pavillon italien de la 61e Biennale de Venise avec le projet _Con te con où…

Sisters (flame and floam), 2024, Courtesy SpazioA © Camilla Maria Santini