Visite de l’exposition «Égypte éternelle, photographies de FLORE », en présence de l’artiste et de Maya Derrien, conservatrice et commissaire., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Visite de l’exposition «Égypte éternelle, photographies de FLORE », en présence de l’artiste et de Maya Derrien, conservatrice et commissaire. Samedi 28 novembre, 14h30 Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T15:30:00+01:00

Visite de l’exposition «Égypte éternelle, photographies de FLORE », en présence de l’artiste.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie [{« type »: « link », « value »: « http://amiens-tourisme.com/resa-musee »}] Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Visite de l’exposition «Égypte éternelle, photographies de FLORE », en présence de l’artiste.

FLORE © Adrian Claret