Visite de l’exposition Masques à gaz, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux · Meaux
Informations pratiques
Visite de l’exposition Masques à gaz Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Le musée propose une exposition de photographie en partenariat avec l’ECPAD relatant l’utilisation du masque à gaz pendant la guerre dans le milieu militaire et civil. Habituellement visible uniquement en visite libre, le musée propose à l’occasion des JEP, une visite guidée de cette exposition passionnante. (Sur réservation).
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.
Visite commentée de l’exposition « Masques à gaz »
©Stephane Vallée
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