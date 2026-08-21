UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Meaux

Visite de l’exposition Masques à gaz, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux · Meaux

Visite de l’exposition Masques à gaz, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux
Adresse
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France
Ville
77100 Meaux
Département
Seine-et-Marne

Visite de l’exposition Masques à gaz Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Le musée propose une exposition de photographie en partenariat avec l’ECPAD relatant l’utilisation du masque à gaz pendant la guerre dans le milieu militaire et civil. Habituellement visible uniquement en visite libre, le musée propose à l’occasion des JEP, une visite guidée de cette exposition passionnante. (Sur réservation).

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.
Visite commentée de l’exposition « Masques à gaz »

©Stephane Vallée

À voir aussi à Meaux (Seine-et-Marne)