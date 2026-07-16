Visite de l’exposition “Mucilages » de Violaine Truchetet et Jean-Baptiste Bonhomme pour Bye Bye Peanuts & Concerts de Terrine et Sylvaine Hélary, VOISINES, Dijon

Informations pratiques

Visite de l’exposition “Mucilages »

de Violaine Truchetet et Jean-Baptiste Bonhomme pour Bye Bye Peanuts & Concerts de Terrine et Sylvaine Hélary 18 – 20 septembre VOISINES Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les ateliers vortex et ici l’onde centre National de Création Musicale, ouvrent un nouvel espace de création, au 3 rue Joliet à Dijon.

Installé dans l’annexe de l’ancien site postal Joliet, VOISINES est un nouveau lieu dédié à l’art contemporain et aux musiques de création. Ici l’onde, Centre National de Création Musicale et les ateliers Vortex réunissent leurs forces et se veulent à la fois fabriques, pour la production de nouvelles œuvres et ressources pour la médiation artistique et l’action culturelle. Voisines se veut un lieu vivant, ouvert sur la ville, pour toutes et tous.

Au programme de VOISINES, une collaboration entre les Ateliers Vortex et Ici l’onde qui mènera à des expositions, des concerts, un laboratoire sonore et des esapces de médiation, de documentation et de rencontres.

Venez visiter, librement ou accompagnée d’une médiation, l’exposition « Musilages » de Violaine Truchetet et Jean-Baptiste Bonhomme pour Bye Bye Peanuts. Un vernissage est organisé le vendredi 18 septembre de 18h à 21h30.

Ici l’onde vous propose également les concerts « Terrine » le samedi 19 septembre à 17h et « Sylvaine Hélary » le dimanche 20 septembre à 15h.

Nous espérons vous y voir nombreux !

VOISINES 1 rue joliet dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Les ateliers vortex et ici l’onde centre National de Création Musicale, ouvrent un nouvel espace de création, au 3 rue Joliet à Dijon.

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