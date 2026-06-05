Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Limoges

Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir la première séquence de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement avec une visite accompagnée d’une interprète en langue des signes française. Accessible à tous, elle s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes comme aux personnes entendantes désireuses de découvrir les expositions différemment. .

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française

L’événement Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par Terres de Limousin