Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges
Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges samedi 13 juin 2026.
Limoges
Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir la première séquence de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement avec une visite accompagnée d’une interprète en langue des signes française. Accessible à tous, elle s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes comme aux personnes entendantes désireuses de découvrir les expositions différemment. .
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française
L’événement Visite de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement en Langue des Signes Française Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par Terres de Limousin
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