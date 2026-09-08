Visite de l’Hôtel Béthanie – Crédit Agricole, Hôtel de Béthanie – Crédit Agricole, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Béthanie - Crédit Agricole · Arras
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel Béthanie – Crédit Agricole 19 et 20 septembre Hôtel de Béthanie – Crédit Agricole Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite des salons privés du Crédit Agricole Nord de France, anciennement couvent Béthanie. Des visites guidées seront également proposées afin de découvrir le site et son histoire.
Hôtel de Béthanie – Crédit Agricole Rue Sainte-Croix, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite des salons privés du Crédit Agricole Nord de France, anciennement couvent Béthanie. Des visites guidées seront également proposées afin de découvrir le site et son histoire.
© Hôtel de Béthanie – Crédit Agricole
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