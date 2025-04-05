Visite de l’hôtel Bouhier de Lantenay, préfecture de la Côte-d’Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté, Hôtel Bouhier de Lantenay, Préfecture de Côte-d’Or et de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon

Informations pratiques

Visite de l’hôtel Bouhier de Lantenay, préfecture de la Côte-d’Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté 19 et 20 septembre Hôtel Bouhier de Lantenay, Préfecture de Côte-d’Or et de Bourgogne-Franche-Comté Côte-d’Or

Inscription sur place le jour même pour la visite du Centre opérationnel départemental | 30 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de Côte-d’Or et de Bourgogne-Franche-Comté vous ouvre ses portes et vous propose trois animations :

Une visite guidée, proposée par Mme Marie-Madeleine de Chassey, sur l’architecture et le patrimoine de l’hôtel Bouhier de Lantenay

Une visite libre de 14h à 18h samedi et dimanche

Une visite guidée du centre opérationnel départemental : des agents de la Direction de la Sécurité proposeront une visite privilégiée et commentée des salles servant à la gestion d’incidents et de crises, situées en sous-sol.

Hôtel Bouhier de Lantenay, Préfecture de Côte-d’Or et de Bourgogne-Franche-Comté 53 rue de la Préfecture, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 64 00 http://www.cote-dor.gouv.fr https://x.com/Prefet21_BFC;https://www.facebook.com/Prefet21.BFC L’hôtel Bouhier de Lantenay abrite la Préfecture de la Côte-d’Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Il abrite la préfecture de région et de département, est construit entre cour et jardin. Il comprend un corps de logis rectangulaire et deux courtes ailes en retour d’équerre. L’hôtel possède notamment un deuxième étage dit « étage-attique » (ouvert exceptionnellement au public). Son décor extérieur est fait de bossages continus pour la façade sur cour, et de pilastre pour la façade sur jardin dont l’avant-corps central est couronné d’un dôme ovale. Navette Divia, tram à proximité (place de la République) | Parking payant à proximité (Trémouille).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de Côte-d’Or et de Bourgogne-Franche-Comté vous ouvre ses portes et vous propose trois animations :

© Préfecture 21/SRDCI