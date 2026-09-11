Visite de l’Hôtel de Bourvallais (ministère de la Justice), Hôtel de Bourvallais – Ministère de la Justice, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de Bourvallais (ministère de la Justice) 19 et 20 septembre Hôtel de Bourvallais – Ministère de la Justice Paris

Entrée exclusivement sur réservation préalable (inscriptions à venir). Les réservations seront ouvertes depuis le site internet du ministère de la Justice (justice.gouv.fr) à compter du mercredi 9 septembre 2026 à 14:00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Comme chaque année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Bourvallais, siège du ministère de la Justice depuis plus de 300 ans, ouvre ses portes au public. Classé au titre des monuments historiques, l’édifice est riche d’un important patrimoine mobilier.

À l’occasion de la 43e édition, un parcours de visite donne à voir les salons d’apparat et les bureaux du rez-de-chaussée ainsi que le jardin de l’Hôtel de Bourvallais. Tous les après-midi, les visiteurs pourront aller à la rencontre de restaurateurs de livres anciens, présents dans la bibliothèque au rez-de-chaussée, au plus près des quelques 2 000 ouvrages présents, datant du XVIe au XVIIIe siècles.

Les visites s’effectuent selon un parcours libre, agrémentées par le support de la visite et en présence des agents et personnels du ministère de la Justice qui pourront renseigner les visiteurs.

Dernières entrées à 17:15.

Hôtel de Bourvallais – Ministère de la Justice 13 place Vendôme 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France http://www.justice.gouv.fr https://twitter.com/justice_gouv [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr »}] Hôtel construit d’après les plans de Robert de Cotte et restauré au XIXe siècle par l’architecte Destailleurs. Construit en 1699, à la demande du maître des requêtes, Joseph-Guillaume de Vieuville, cet hôtel particulier devient ensuite la propriété du financier Poisson de Bourvallais qui lui donne son nom. Embastillé pour détournement de deniers royaux à son profit, ce dernier se voit contraint d’abandonner son hôtel au roi. En date du 5 septembre 1718, un arrêt du Conseil du roi attribue l’hôtel au chancelier de France. Depuis plus de 300 ans, sans interruption, chanceliers et gardes des Sceaux résident dans l’hôtel de Bourvallais. M° Opéra (lignes 3, 7, 8), Madeleine (lignes 8, 12, 14), Concorde (lignes 1, 8, 12)

Visite libre

©Dylan Marchal/ministère de la Justice