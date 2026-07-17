Visite de l’hôtel de Brimont et découverte du Champagne Jacquart, Hôtel de Brimont – Champagne Jacquart, Reims

Informations pratiques

Visite de l’hôtel de Brimont et découverte du Champagne Jacquart Samedi 19 septembre, 10h15, 11h00, 11h45, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 Hôtel de Brimont – Champagne Jacquart Marne

Réservation obligatoire. Visite d’une heure par groupe de 10 personnes. Tarifs : 15 € adultes – gratuit pour les – 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Champagne Jacquart ouvre exceptionnellement les portes de l’Hôtel de Brimont, afin de faire découvrir ce magnifique hôtel particulier, ainsi que les champagnes de la Jacquart, à travers une visite guidée exclusive.

Dégustation d’une flûte comprise (pour les personnes de plus de 18 ans uniquement).

D’autres propositions sont faites dans le cadre des Relais du goût. Plus d’informations sur www.lesrelaisdugout.fr

Hôtel de Brimont – Champagne Jacquart 34 boulevard Lundy, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 07 88 40 http://www.champagne-jacquart.com [{« type »: « email », « value »: « contact@jad.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 07 88 40 »}] [{« link »: « http://www.lesrelaisdugout.fr »}] L’hôtel de Brimont est construit en 1897 par Paul Blondel dans le style Louis XV. Épargné par la Grande Guerre, il est réquisitionné par les Allemands durant l’Occupation, puis par les aides de camp du général Eisenhower.

En 1948, l’hôtel est vendu au groupement professionnel des industries du verre, et l’architecte Jacques Herbé réalise des aménagements en 1929. En 1959, le ministère de l’Éducation nationale y installe l’internat pour filles du lycée Roosevelt.

De 1975 à 2004, il est occupé par des services de l’Académie de Reims.

Racheté par Champagne Jacquart en 2009, il est remis en état, en conservant au maximum la structure et la décoration historique.

Champagne Jacquart ouvre exceptionnellement les portes de l’Hôtel de Brimont, afin de faire découvrir ce magnifique hôtel particulier, ainsi que les champagnes de la Jacquart, à travers une visite …

© Sébastien Briend