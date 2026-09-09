Visite de l’Hôtel de la Comtesse du Barry, CCI Versailles-Yvelines – Hôtel de Madame du Barry, Versailles

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de la Comtesse du Barry Samedi 19 septembre, 10h00 CCI Versailles-Yvelines – Hôtel de Madame du Barry Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Construit en 1751 pour René Binet, valet de chambre de Louis XV et proche de Mme de Pompadour, l’hôtel est acquis en 1772 par Madame du Barry, qui y installe sa domesticité et ses collections.

Après la mort de Louis XV, la propriété passe au comte de Provence, futur Louis XVIII, puis connaît de nombreux usages militaires et institutionnels au XIXe siècle.

Racheté en 1937 par la Chambre de Commerce de Versailles, restauré puis inauguré en 1939 par le président Albert Lebrun, l’hôtel est le siège de la CCI Versailles-Yvelines.

CCI Versailles-Yvelines – Hôtel de Madame du Barry 21 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci78/accueil_cci78 Favorite du roi Louis XV, la comtesse du Barry acquit en 1772 ce pavillon destiné à loger son personnel et confia la construction de magnifiques écuries à l’architecte Claude-Nicolas Ledoux. Après la mort de Louis XV, elle dut se défaire de l’ensemble dès 1775 au profit du comte de Provence, frère du nouveau roi Louis XVI.

La demeure a été acquise par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles en 1937. Elle conserve de beaux décors et des œuvres remarquables relatives à celle qui fut la dernière maîtresse de Louis XV.

Visite libre

©CCI_Versailles-Yvelines