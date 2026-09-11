Visite de l’Hôtel de la Garantie, actuel Commissariat de Paris Centre, Commissariat de Paris Centre, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de la Garantie, actuel Commissariat de Paris Centre 19 et 20 septembre Commissariat de Paris Centre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’édifice abritant l’actuel commissariat de Paris Centre, son architecture remarquable et ses décorations typiques de la IIIème République.

Jusqu’en 2017, l’Hôtel de la garantie appartenait aux Douanes et abritait les services de l’Etat notamment chargés du contrôle officiel des métaux précieux.

Entièrement rénové et acquis par le Ministère de l’Interieur en 2019, le lieu conserve sa beauté authentique.

Vous pourrez admirer les mosaïques et sculptures de ses façades extérieures en brique rouge, la grande verrière de l’ancienne salle des guichets ainsi que les décorations murales de l’ancienne salle de dépose des métaux précieux.

La visite est assurée par des fonctionnaires travaillant au commissariat de Paris Centre. Des explications sur l’utilisation contemporaine du bâtiment et les missions d’un service de police seront également fournies.

Il s’agit d’une toute première ouverture au public pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Commissariat de Paris Centre 1 rue Gabriel Vicaire75003 Paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France 3430 Découvrez l’Histoire de l’édifice abritant l’actuel Commissariat de Paris Centre, son architecture remarquable et ses décorations typiques de la IIIème République.

Jusqu’en 2017, l’Hôtel de la garantie appartenait aux Douanes et abritait les services de l’Etat notamment chargés du contrôle officiel des métaux précieux.

Entièrement rénové et acquis par le Ministère de l’Interieur en 2019, le lieu conserve sa beauté authentique.

Vous pourrez admirer les mosaïques et sculptures de ses façades extérieures en brique rouge, la grande verrière de l’ancienne salle des guichets ainsi que les décorations murales de l’ancienne salle de dépose des métaux précieux.

La visite est assurée par des fonctionnaires travaillant au Commissariat de Paris Centre.

Des explications sur les missions du Commissariat et l’utilisation contemporaine du bâtiment seront également fournies.

Il s’agit d’une toute première ouverture pour les journées européennes du patrimoine. Métros ligne 11 station Arts et métiers, ligne 3 station Temple

Découvrez l’histoire de l’édifice abritant l’actuel commissariat de Paris Centre, son architecture remarquable et ses décorations typiques de la IIIème République.

© CSP Centre