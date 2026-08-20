Visite de l’Hôtel de la préfecture de la Creuse, Hôtel de la préfecture, Guéret

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de la préfecture de la Creuse Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Hôtel de la préfecture Creuse

Gratuit, Places limitées à 30 personnes par visite. Sur inscription (lien à venir)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

La Préfecture de la Creuse s’associe une nouvelle fois aux Journées européennes du patrimoine, pour cette édition 2026, en proposant des visites gratuites et commentées de l’Hôtel de la Préfecture.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des espaces habituellement fermés au public :

la cour d’honneur,

le hall d’entrée,

la salle à manger,

le bureau du Préfet,

les salons de réception,

et le parc/jardin.

Jean-Philippe LEGUEULT, Préfet de la Creuse, et Christelle DUPAS, Architecte des Bâtiments de France, cheffe de service de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Creuse (UDAP), accueilleront les visiteurs à l’occasion de 3 visites commentées par groupe de 30 personnes.

Uniquement sur inscription (lien à venir)

Toute personne non inscrite préalablement ne pourra pas participer aux visites.

Les billets individuels de réservation seront demandés à l’entrée.

Hôtel de la préfecture 4 place Louis-Lacrocq, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 51 59 00 https://www.creuse.gouv.fr/ https://www.facebook.com/prefetdelacreuse Reconstruite en 1748, cette demeure fut confisquée à la Révolution. Rachetée en 1796, le propriétaire décida de céder cette demeure à la nation, représentée par le Préfet, en 1802. Cette vente fut faite sous réserve que la maison resterait affectée à la préfecture. Un parc fleuri est attenant à l’arrière de celle-ci.

La Préfecture de la Creuse s’associe une nouvelle fois aux Journées Européennes du Patrimoine, pour cette édition 2026, en proposant des visites gratuites et commentées de l’Hôtel de la Préfecture.

© Préfecture de la Creuse