Visite de l’Hôtel de la préfecture, Hôtel de la préfecture Mâcon, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de la préfecture Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel de la préfecture 19 et 20 septembre Hôtel de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
L’hôtel de la préfecture occupe l’ancien palais épiscopal de Mâcon, siège de l’évêché, construit de 1618 à 1631. L’évêché est installé dans ce bâtiment jusqu’à la Révolution. Après sa suppression, le bâtiment est acquis en 1791 par l’administration départementale, et c’est en 1800 que la préfecture s’y installe. Les visiteurs pourront découvrir les salons de réception, les peintures, le mobilier… Profitez de visites guidées du bâtiment, des jardins et du bureau du Préfet.
Hôtel de la préfecture Mâcon 2 rue de la préfecture Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
L’hôtel de la préfecture occupe l’ancien palais épiscopal de Mâcon, siège de l’évêché, construit de 1618 à 1631. L’évêché est installé dans ce bâtiment jusqu’à la Révolution. Après sa suppression, le…
©Ville de Mâcon
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