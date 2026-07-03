Visite de l’Hôtel de la Rallière Preuilly-sur-Claise
samedi 19 septembre 2026 · Preuilly-sur-Claise
Informations pratiques
Preuilly-sur-Claise
Visite de l’Hôtel de la Rallière
2 Route de Boussay Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – 10 EUR
1
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Présentation de la vie du commanditaire du château de La Rallière des guerres de religions jusqu’à la Fronde.
Présentation de l’architecture classique du XVIIeme siècle. (ISMH)
Visite des extérieurs et de l’escalier privatif, très similaire à celui du château de Cormatin en Bourgogne.
Présentation de la vie du commanditaire du château de La Rallière des guerres de religions jusqu’à la Fronde.
Présentation de l’architecture classique du XVIIeme siècle. (ISMH)
Visite des extérieurs et de l’escalier privatif, très similaire à celui du château de Cormatin en Bourgogne. 1 .
2 Route de Boussay Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 48 66 50 ca.descourtis@free.fr
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English :
An overview of the life of the patron of the Château de La Ralière, from the Wars of Religion to the Fronde.
An overview of 17th-century classical architecture. (ISMH)
A tour of the exterior and the private staircase, which is very similar to that of the Château de Cormatin in Burgundy.
L’événement Visite de l’Hôtel de la Rallière Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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