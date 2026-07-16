Visite de l’hôtel de ville de Carvin – Monument Historique., Hôtel de Ville, Carvin

Informations pratiques

Visite de l’hôtel de ville de Carvin – Monument Historique. Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h30 Hôtel de Ville Pas-de-Calais

Sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Patrimoine historique de la ville est un des marqueurs de l’identité carvinoise. La municipalité a mis en place un plan inédit depuis de nombreuses années pour le sauvegarder, le restaurer et le valoriser avec la volonté de l’ouvrir au plus grand nombre.

L’hôtel de ville et ses jardins :

Le château est racheté par la ville en 1930 et devient la mairie en 1934. De l’extérieur, on peut voir depuis le jardin public, le vitrail situé dans la montée d’escalier. Les 2 symboles de la ville d’autrefois y sont représentés : l’agriculture et l’extraction minière. L’hôtel de ville fait partie du Bassin minier Patrimoine mondial UNESCO. Il est entouré d’un très beau parc. Le bâtiment est également classé Monument historique depuis 2009. Son salon d’honneur en cours de restauration et le grand vitrail en sont les points d’intérêts majeurs.

Petite histoire de l’hôtel de Ville

Bâti en position centrale par rapport au bourg médiéval (quartiers nord aujourd’hui), à ce qui fut le village d’Épinoy et aux cités ouvrières entourant la fosse 4 des mines d’Ostricourt, le château Delehelle a appartenu à une famille de notables locaux, brasseurs et notaires. Il est racheté vers 1930 par la Ville, qui se trouvait à l’étroit et excentrée dans ses locaux municipaux près de l’église Saint-Martin. Il devient le siège de la mairie, inaugurée le 22 juillet 1934 par le maire Marcel Paget, et voit une extension de ses locaux sur les deux ailes (wikipedia). Le bâtiment est protégé au titre des Monuments historiques depuis 2010. Depuis le 30 juin 2012, il fait partie des sites du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrits au patrimoine mondial. Il est en effet relié à l’histoire de la mine par ses deux atlantes, des mineurs de fond, et son vitrail, qui dépeint la tradition agricole et minière de la ville. Plusieurs autres œuvres décorent les espaces intérieurs de l’édifice.

Les Atlantes

Les Atlantes représentent deux mineurs s’extirpant d’une gaine. Ils portent tous les deux un pantalon de mineur et le casque emblème de leur profession. L’un deux a une moustache et laisse à penser le lien de filiation avec le second. On était mineur de père en fils, pendant près de cent ans, à Carvin comme dans l’ensemble des villes minières d l’époque.

Fresque du salon d’honneur

Triptyque réalisé dans les années 1930 par M. Massy, artiste local au moment de l’acquisition du bâtiment par la commune. Les trois volets représentent trois caractéristiques de la période : sociétaux, politiques et moraux.

A droite, au 1er plan, les sciences sont représentées par des hommes et des machines. Les techniques de mesures, de calcul, les ingénieurs et les ouvriers au travail. Ce volet représente le développement des sociétés (le progrès), à l’instar de la vision des Positivistes (Auguste Leconte).

A gauche sont représentés les arts et les lettres : la musique, la danse et le théâtre forment un ensemble aéré. Les femmes sont présentes, symboles de futilité pour l’époque.

Au centre, la force brutale des énergies est symbolisée par le vent et le cheval de trait. Il s’agit d’une allégorie de la domination de l’homme sur les éléments pour permettre le progrès. Les angoisses de l’artiste liées à cette force brutale sont symbolisées par les nuages. La ville a en effet souffert de la Grande Guerre et la crise économique post seconde guerre mondiale est bien ressentie à Carvin.

D’un point de vue moral, les personnages nus sont asexués, conformément à l’austérité de l’époque.

Vitrail de l’escalier principal

Ce vitrail majestueux surplombe l’escalier d’accès au salon d’honneur. En deux parties, ce diptyque est classé avec l’Hôtel de Ville au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012. Il reprend la devise Républicaine Liberté, Égalité et Fraternité.

A droite, le mot Égalité est écrit en toutes lettres : Carvin était un bourg jusqu’à l’industrialisation liée à l’exploitation charbonnière. Entourée d’une campagne fertile, la ville s’est développée progressivement pour atteindre une population estimée entre 5000 et 6000 habitants. Au carrefour des axes Est-Ouest et Nord-Sud, le marché du centre-ville existe encore aujourd’hui. Marchands et notables y côtoyaient les paysans. Un relais de la Poste permettait une halte de la diligence entre Paris et Lille.

A gauche, on retrouve le mot Liberté. Depuis la découverte du gisement de charbon à Oignies en 1936, l’industrialisation de la ville a entraîné un accroissement de la population de 6000 à 20 000 habitants. La symbolique ouvrière est exprimée par le casque du mineur. 5 fosses vont se développer à Carvin et provoquer l’essor économique de la ville. C’est l’époque des premiers congés payés.

Au centre, le mot Fraternité apparait de façon subliminale grâce à la représentation de la figure tutélaire de Jean Jaurès en médaillon central.

La tapisserie d’Aubusson

Don effectué par un particulier à la commune. Cette grande tapisserie agrémente la montée d’escalier vers le salon d’honneur. Réalisée à Aubusson, dont le savoir-faire est classé au patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’Unesco depuis 2009, elle représente la campagne au travail. C’est le symbole de la ruralité de la ville, avant l’industrialisation charbonnière.

Une autre tapisserie est actuellement conservée en réserve dans les combles de l’hôtel de ville en attendant sa restauration.

Hôtel de Ville 1 Rue Thibaut, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 76 00 »}]

Visite guidée proposée par un fondu d’histoire, natif de Carvin. Ne ratez pas cette visite exclusive de la maison commune des carvinois depuis plus de 90 ans !

Mairie de Carvin