Visite de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre du hall du rez-de-chaussée puis des trois salles du premier étage : des panneaux présenteront l’histoire du bâtiment et des peintures murales réalisées par Paul Gervais (inscrites au titre des Monuments historiques) et Jean Julien.

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite libre

Jérôme Panconi, Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine