Visite de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Saint-Ouen-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite libre du hall du rez-de-chaussée puis des trois salles du premier étage : des panneaux présenteront l’histoire du bâtiment et des peintures murales réalisées par Paul Gervais (inscrites au titre des Monuments historiques) et Jean Julien.
Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Visite libre
Jérôme Panconi, Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine
À voir aussi à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
- Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 28 juillet 2026
- Fermeture de la Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 31 juillet 2026
- Fermeture estivale, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 1 août 2026
- Restitution publique de la master class Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine 12 septembre 2026
- Visite guidée des Puces de Saint-Ouen, Point d’information touristique Puces de Saint-Ouen – Agence POP, Saint-Ouen-sur-Seine 19 septembre 2026