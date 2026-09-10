Visite de l’Hôtel du Bois de Fosseux, Hôtel Dubois de Fosseux (Chambre régionale des comptes), Arras

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel du Bois de Fosseux Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel Dubois de Fosseux (Chambre régionale des comptes) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez cet hôtel particulier du XVIIIe siècle inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Des activités spécialement conçues pour les enfants seront proposées.

Visite libre de 10h30 à 18h

Visite guidée* à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h et 17h

*Rendez-vous sur place aux horaires indiqués

Hôtel Dubois de Fosseux (Chambre régionale des comptes) 14 rue du Marché au Filé 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-france La Chambre régionale des comptes vous accueillera pour les Journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre 2026.

L’Hôtel Dubois de Fosseux, qui abrite nos services, sera ouvert aux visiteurs le samedi 19 septembre de 10h30 à 18h.

Les visiteurs auront le choix entre visite libre ou visite guidée. Les visites guidées, organisées en partenariat avec l’office du tourisme, auront lieu le samedi à 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Découvrez cet hôtel particulier du XVIIIe siècle inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Des activités spécialement conçues pour les enfants seront proposées.

© Hôtel du Bois de Fosseux – Cituation et Esemble