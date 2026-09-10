Visite de l’Hôtel du Département et de la Préfecture, Préfecture des Yvelines et hôtel du Département, Versailles

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel du Département et de la Préfecture 19 et 20 septembre Préfecture des Yvelines et hôtel du Département Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Habituellement fermé au public, l’Hôtel du Département et de la Préfecture ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir les salons historiques, les jardins et plusieurs animations permettant de replonger dans l’histoire de ce lieu emblématique. Ils auront également l’occasion de flâner parmi les étals du marché artisanal, tout au long du week-end, et d’assister au concert de l’orchestre du SDIS 78, prévu le samedi de 16h30 à 18h.

• Visite libre de l’Hôtel et de ses jardins, avec deux expositions consacrées à l’histoire du bâtiment.

• Visites théâtralisées – à partir de 10 ans.

• Visites guidées assurées par l’office de tourisme de Versailles.

Gratuit – Accès libre

13 avenue de Paris 78000 Versailles

Préfecture des Yvelines et hôtel du Département 11-13 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 07 84 05 17 22 https://www.yvelines.gouv.fr/ https://x.com/Prefet78;https://www.facebook.com/Prefet78;https://www.instagram.com/prefet78;https://x.com/Les_Yvelines;https://www.facebook.com/Yvelines.78

Habituellement fermé au public, l’Hôtel du Département et de la Préfecture ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir et…

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