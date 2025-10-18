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Visite de l’Hôtel Senecé, Hôtel Senecé, Mâcon

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel Senecé · Mâcon

Visite de l’Hôtel Senecé, Hôtel Senecé, Mâcon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Senecé
Adresse
21 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon, France
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Visite de l’Hôtel Senecé Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel Senecé Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Construit au début du XVIIIe siècle, cet ancien hôtel particulier est arrivé par successions dans la famille Bauderon de Senecé qui lui a laissé son nom actuel. L’Académie de Mâcon en est propriétaire depuis 1896.Visiter les salons, la bibliothèque et les couloirs dérobés, vous permettra de mieux comprendre la vie au XVIIIe siècle.

Hôtel Senecé 21 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Construit au début du XVIIIe siècle, cet ancien hôtel particulier est arrivé par successions dans la famille Bauderon de Senecé qui lui a laissé son nom actuel. L’Académie de Mâcon en est depuis les…

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