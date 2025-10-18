Visite de l’Hôtel Senecé, Hôtel Senecé, Mâcon
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel Senecé · Mâcon
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel Senecé Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel Senecé Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Construit au début du XVIIIe siècle, cet ancien hôtel particulier est arrivé par successions dans la famille Bauderon de Senecé qui lui a laissé son nom actuel. L’Académie de Mâcon en est propriétaire depuis 1896.Visiter les salons, la bibliothèque et les couloirs dérobés, vous permettra de mieux comprendre la vie au XVIIIe siècle.
Hôtel Senecé 21 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Construit au début du XVIIIe siècle, cet ancien hôtel particulier est arrivé par successions dans la famille Bauderon de Senecé qui lui a laissé son nom actuel. L’Académie de Mâcon en est depuis les…
©Ville de Mâcon
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