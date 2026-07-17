Visite de l’orgue de la cathédrale, Cathédrale de la Sainte-Trinité, Laval

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de la Sainte-Trinité · Laval

Informations pratiques

Visite de l’orgue de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale de la Sainte-Trinité Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Laval.

Cathédrale de la Sainte-Trinité Place Hardy de Lévaré, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0243530866

Visite commentée de l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Laval.