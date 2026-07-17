AGENDA · Laval
Visite de l’orgue de la cathédrale, Cathédrale de la Sainte-Trinité, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de la Sainte-Trinité · Laval
Informations pratiques
Visite de l’orgue de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale de la Sainte-Trinité Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée de l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Laval.
Cathédrale de la Sainte-Trinité Place Hardy de Lévaré, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0243530866
Visite commentée de l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Laval.
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