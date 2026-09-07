Visite de l’orgue de l’église Notre-Dame-des-Ardents, Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Visite de l’orgue de l’église Notre-Dame-des-Ardents Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association Musique et Orgue de Lagny-sur-Marne proposera des visites guidées de l’orgue de l’église Notre-Dame-des-Ardents.

Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents 1 Rue du Docteur Naudier, 77400 Lagny-sur-Marne, France Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0172846954 https://www.lagny-sur-marne.fr/municipalite/votre-ville/histoire-et-patrimoine L’abbaye, créée par Saint Fursy, à plusieurs fois été démolie puis reconstruite et l’édifice actuel date du XIIIe siècle. Il n’est que le chœur de l’église en projet, et le clocher, sorte de parent pauvre, n’a été construit qu’en 1750. Les vitraux anciens et les vitraux modernes imaginés dans les années 1950 donnent toute leur magie à ce lieu. L’église Notre-Dame-des- Ardents tire par ailleurs son nom d’une maladie due à la malnutrition et véhiculée par l’ergot de seigle.

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