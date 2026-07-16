Visite de l’orgue et démonstration., Église Saint-Martin, Carvin

Informations pratiques

Visite de l’orgue et démonstration. Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Martin Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Patrimoine historique de la ville est un des marqueurs de l’identité carvinoise. La municipalité a mis en place un plan inédit depuis de nombreuses années pour le sauvegarder, le restaurer et le valoriser avec la volonté de l’ouvrir au plus grand nombre.

L’orgue de l’église, lui même inscrit au titre des objets de monuments historiques, est en chêne mouluré et en sapin pour les fonds et plafonds. Il a été construit en 1847 par Monsieur François-Joseph Carlier et restauré entre 1986 et 1990 par la manufacture Michel Garnier. Son imposant buffet du grand-orgue occupe pratiquement toute la largeur du mur occidental.

L’association Présence de l’Orgue a pour mission de faire « chanter » l’orgue de l’Église Saint-Martin de Carvin (concerts, cours d’orgue, visites de l’instrument, réalisations d’enregistrements). Une classe d’orgue a été ouverte en partenariat avec la municipalité afin de permettre la formation des organistes.

Venez visiter cet orgue majestueux (attention places limitées) et vous saurez tout sur l’histoire de sa restauration. Vous pourrez également assister à une audition commentée des différents sons et des particularités esthétiques de l’instrument.

Église Saint-Martin 14 Contour de l’Église, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}]

Visite exceptionnelle de l’orgue inscrit au titre des Monuments historiques, par les passionnés de l’association Présence de l’orgue.

Mairie de Carvin